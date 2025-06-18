Предателя и военного преступника Михаила Грицая ликвидировали в оккупированном Бердянске, – ГУР

Во временно оккупированном Бердянске, что в Запорожской области, ликвидировали еще одного коллаборанта и военного преступника. Говорится о Грицае Михаиле Павловиче.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Что рассказали в ГУР о ликвидации коллаборанта Грицая

По данным украинской разведки Михаила Грицая застрелили во временно оккупированном Бердянске 18 июня. Этот человек был известен как коллаборационист и военный преступник, предавший Украину.

Грицай родом из Полтавской области. Проживал в Бердянске. Возглавлял ячейку партии “Социалистическая Украина”. После порабощения города в 2022 году добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками и получил должность в оккупационной администрации – был так называемым временным исполняющим обязанности городского головы и одновременно заместителем по вопросам инфраструктуры, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса,

– рассказали в ГУР.

Оружие, из которого могли ликвидировать Михаила Грицая в Бердянске / Фото ГУР МО

Де-факто Грицай дерибанил государственную собственность в оккупированном Бердянске в интересах московитов. Кроме того, оккупант также причастен к военным преступлениям.

"Он терроризировал население оккупированного города, выдавал московитам проукраинских граждан, участвовал в организации застенков на территории Бердянска", – отметили в разведке.

В ГУР также напомнили, что Грицаю заочно было сообщено о подозрении в уголовном производстве, открытом 1 апреля 2022 года по статье Уголовного кодекса Украины о государственной измене.