СБУ еще ждут внутренние расследования: кто-то в 2022 году вернул предателя Козюру в структуру

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя Антитеррористического центра СБУ Дмитрия Козюру, который оказался российской "крысой". Известно, что ФСБ завербовала его еще в 2018 году в Вене, однако российские кураторы активировали его только в конце декабря 2024 года.

В 2019 году Козюра уволился из органов СБУ, а после полномасштабного российского вторжения снова мобилизовался. Об этом в эфире 24 Канала рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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В 2022 году Козюра возобновился на службу в СБУ

Как отметил экс-сотрудник СБУ, Дмитрий Козюра уволился из Службы безопасности Украины через год после того, как его завербовали российские спецслужбы. Впрочем, после полномасштабного вторжения России снова мобилизовался. В течение этих трех лет непонятно, где он находился и чем занимался.

Думаю, что уже внутренняя безопасность СБУ вместе со следователями будет проверять, каким образом он возобновился, кто способствовал этому, кто, возможно, протягивал по службе. Такие вещи вполне могут иметь место,

– отметил Ступак.

По его словам, перед принятием на службу в СБУ потенциальный работник проходит многогранную и сложную проверку, которая может длиться даже год. Проверяется все: родственники, место учебы, место рождения, предыдущие места работы и тому подобное.

Козюра до декабря 2024 года находился в спящем режиме. То есть вообще не выдавал себя. Но как только он начал шевелиться, то привлек к себе большое внимание и началась кропотливая работа, которая завершилась задержанием,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Кроме того, Служба безопасности задокументировала и преступную деятельность родителей фигуранта. Они поддерживали русский мир.

Предателя могут обменять

В обществе возникают вопросы, почему так долго собирали доказательства, почему предателя сразу не задержать. Дело в том, что у работников СБУ нет парабеллума, с которым можно просто забежать и задержать. Для этого нужна правовая процедура.

Вы просто не понимаете, какая бумажная работа была проведена. Там, возможно, было еще тонна – полторы оформленных документов, подписи прокуроров, судьи, которые все это согласовывали, большое количество докладов высшему руководству государства. И после этого только был задержан этот человек,

– объяснил Ступак.

Он добавил, что все это нужно для того, чтобы довести дело до завершения, потому что могут быть наняты адвокаты, которые будут расшатывать дело, чтобы полностью освободить "крысу" от ответственности.

В общем предателю грозит пожизненный срок заключения. Впрочем, экс-сотрудник СБУ предположил, что уже после получения судебного приговора Козюра, вероятно, пойдет на обмен в Россию. Конечно, если россияне в этом заинтересованы и захотят его вытащить.

К слову, руководителя Антитеррористического центра СБУ Дмитрия Козюру, который работал на российскую ФСБ, взят под стражу на 60 дней, до 11 апреля, без права залога.