Теперь коллаборантом займется Служба безопасности Украины. Кстати, недавно задержали переселенку из Донецкой области, которая очень ждала "русского мира".

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В Киевской области разоблачили коллаборанта

Во время проверочных мероприятий в Киевской области пограничники разоблачили мужчину, возможно, причастного к коллаборационной деятельности. Уроженец Донбасса 1986 года рождения направлялся в столицу.

В мобильном телефоне мужчины пограничники обнаружили компрометирующую переписку пророссийского характера, номера телефонов российских операторов и переписку с этими гражданами.

Как стало известно, брат мужчины проходит службу в российской армии и сейчас находится во временно оккупированном Херсоне. Также у коллаборанта есть знакомые среди боевиков так называемой армии "ДНР/ЛНР".

Для дальнейших проверочных мероприятий мужчину передали сотрудникам СБУ,

– отметили пограничники.



Общение коллаборанта с братом / фото ГПСУ



В Киевской области обнаружили коллаборанта / фото ГПСУ

Обратите внимание! По закону, государственная измена карается лишением свободы на срок до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

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