Теперь коллаборантом займется Служба безопасности Украины. Кстати, недавно задержали переселенку из Донецкой области, которая очень ждала "русского мира".
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В Киевской области разоблачили коллаборанта
Во время проверочных мероприятий в Киевской области пограничники разоблачили мужчину, возможно, причастного к коллаборационной деятельности. Уроженец Донбасса 1986 года рождения направлялся в столицу.
В мобильном телефоне мужчины пограничники обнаружили компрометирующую переписку пророссийского характера, номера телефонов российских операторов и переписку с этими гражданами.
Как стало известно, брат мужчины проходит службу в российской армии и сейчас находится во временно оккупированном Херсоне. Также у коллаборанта есть знакомые среди боевиков так называемой армии "ДНР/ЛНР".
Для дальнейших проверочных мероприятий мужчину передали сотрудникам СБУ,
– отметили пограничники.
Общение коллаборанта с братом / фото ГПСУ
В Киевской области обнаружили коллаборанта / фото ГПСУ
В Украине ловят предателей
- Недавно сотрудники СБУ задержали "крота" в харьковском управлении. Суд вскоре вынесет предателю приговор.
- Также в Луганской области разоблачили глубоко законспирированную шпионку ФСБ. Она пыталась проникнуть в СБУ и стать "двойным агентом".
- А в Харьковской области СБУ задержала и сообщила о подозрении директору лицея. Она внедряла образовательные стандарты России на территории области.
- Государственное бюро расследований сообщило о подозрении предателям Украины, участвовавшим в захвате "Азовстали". В случае задержания им может угрожать пожизненное заключение.
- Кроме этого, контрразведка Службы безопасности Украины задержала предателя, работавшего на Россию и готовившего взрывы на Одесской железной дороге. Им оказался один из должностных лиц одного из райотделов полиции в Одессе, который после начала полномасштабного вторжения был завербован представителем российского ГРУ.
- Кстати, в Николаеве СБУ арестовала чиновника, который руководил российской агентурой и передавал врагу данные о Вооруженных силах Украины.
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