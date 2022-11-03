Тепер колаборантом займеться Служба безпеки України. До речі, нещодавно затримали переселенку з Донецької області, яка дуже чекала на "руській мір".

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На Київщині викрили колаборанта

Під час перевірочних заходів у Київській області прикордонники викрили чоловіка, можливо, причетного до колабораційної діяльності. Так, уродженець Донеччини 1986 року народження прямував до столиці.

У мобільному телефоні чоловіка прикордонники виявили компрометуючу листування проросійського спрямування, номера телефонів російських операторів та листування з цими громадянами.

Як стало відомо, брат чоловіка проходить службу в російській армії та зараз перебуває в тимчасово окупованому Херсоні. Також колаборант має знайомих серед бойовиків так званої армії "ДНР/ЛНР".

Для подальших перевірочних заходів чоловіка передали співробітникам СБУ,

– зазначили прикордонники.



Спілкування колаборанта з братом / фото ДПСУ



На Київщині виявили колаборанта / фото ДПСУ

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