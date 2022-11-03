Тепер колаборантом займеться Служба безпеки України. До речі, нещодавно затримали переселенку з Донецької області, яка дуже чекала на "руській мір".
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На Київщині викрили колаборанта
Під час перевірочних заходів у Київській області прикордонники викрили чоловіка, можливо, причетного до колабораційної діяльності. Так, уродженець Донеччини 1986 року народження прямував до столиці.
У мобільному телефоні чоловіка прикордонники виявили компрометуючу листування проросійського спрямування, номера телефонів російських операторів та листування з цими громадянами.
Як стало відомо, брат чоловіка проходить службу в російській армії та зараз перебуває в тимчасово окупованому Херсоні. Також колаборант має знайомих серед бойовиків так званої армії "ДНР/ЛНР".
Для подальших перевірочних заходів чоловіка передали співробітникам СБУ,
– зазначили прикордонники.
Спілкування колаборанта з братом / фото ДПСУ
На Київщині виявили колаборанта / фото ДПСУ
В Україні ловлять зрадників
- Нещодавно співробітники СБУ затримали "крота" в харківському управлінні. Суд невдовзі винесе зраднику вирок.
- Також на Луганщині викрили глибоко законспіровану шпигунку ФСБ. Вона намагалася проникнути в СБУ і стати "подвійним агентом".
- А на Харківщині СБУ затримала та повідомила про підозру директорці ліцею. Вона впроваджувала освітні стандарти Росії на території області.
- Державне бюро розслідувань повідомило про підозру зрадникам України, які брали участь у захопленні "Азовсталі". У разі затримання їм може загрожувати довічне ув’язнення.
- Окрім цього, контррозвідка Служби безпеки України затримала зрадника, який працював на Росію і готував вибухи на Одеській залізниці. Ним виявився один із посадовців одного з райвідділів поліції в Одесі, який після початку повномасштабного вторгнення був завербований представником російського ГРУ.
- До речі, у Миколаєві СБУ заарештувала чиновника, який керував російською агентурою та передавав ворогу дані про Збройні Сили України.
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