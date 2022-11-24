СБУ задержала предателя, который помогал оккупантам на катерах убегать из Херсона

В Украине разоблачили еще одного пособника оккупантов в освобожденном Херсоне. Теперь ему грозит тюрьма.

Предателем оказался владелец местной станции прогулочных катеров. Он помогал захватчикам убегать от контрнаступления ВСУ на Юге.

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В Херсоне задержали еще одного предателя

Как оказалось, мужчина добровольно передал в распоряжение оккупантам 6 плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест. Именно на этих катерах на левый берег Днепра "эвакуировались" сотрудники ФСБ и еще несколько подразделений оккупационных группировок России.

Кроме того, враг привлек плавсредства для принудительного вывоза части местных жителей во временно оккупированные районы Херсонской области.

По данным следствия, до широкомасштабного вторжения этот мужчина устраивал морские экскурсии в районе Железного порта. После временного захвата региона он "перерегистрировал" собственный бизнес в пользу России и заключил соответствующий договор с оккупационной администрацией.

После освобождения Херсона злоумышленник пытался скрываться в городе. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

В Херсоне разоблачили злоумышленника / фото СБУ

Что грозит предателю

Злоумышленнику сообщили о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

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Служба безопасности и спецназовцы ВСУ установили местонахождение и задержали боевика террористической организации "ДНР". Он воевал против Украины в составе российской армии.

В Херсоне разоблачили 20-летнего российского оккупанта, одетого в гражданскую одежду. Враг остался на освобожденной от россиян земле, чтобы и дальше работать на российскую армию.

Также в Украине в очередной раз задержали российского агента. Он сдавал позиции украинской ПВО в Харьковской области.

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