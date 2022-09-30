В Старосалте СБУ разоблачила и задержала очередную чиновницу-коллаборантку

На деоккупированной территории Харьковщины СБУ разоблачила и задержала очередную коллаборантку. Ей уже сообщили о подозрении.

Ее разоблачили в ходе осуществления фильтрационных мероприятий в деоккупированных населенных пунктах. Ею оказалась заместитель начальника одной из оккупационных администраций, сообщает 24 канал.

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Что известно о предательнице Украины

Как известно, в начале сентября подразделения 14 ОМБр освободили от российских оккупационных войск территорию Кирилловского старостинского округа в Харьковской области. Именно там и обнаружили коллаборантку.

Сотрудники Департамента военной контрразведки СБУ и следственного отдела управления СБУ разоблачили и задокументировали противоправную преступную деятельность 34-летней местной жительницы. Она согласилась на сотрудничество с представителями российских оккупационных войск и добровольно вступила в должность в незаконном органе власти, созданном на временно оккупированной территории Харьковской области.

Харьковчанка занимала должность "помощника начальника Волчанского районного территориального управления". Во время своей "профессиональной деятельности" она выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

На 30 сентября харьковчанку задержали и сообщили ей о подозрении за коллаборационную деятельность. Также женщине уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Коллаборанты в Украине: последние новости

29 сентября в Одессе задержали 3 агентов ФСБ. Они в канун Дня Независимости для картинки российских пропагандистов вывесили в городе российский флаг, а также хотели похитить патриота-бизнесмена.

СБУ задержала предателя Украины, который "наводил" удары дронов-камикадзе на юге Одесской области. Он оказался украинцем, которого российские спецслужбы завербовали в начале полномасштабного вторжения.

Среди задержанных правоохранителями преступников были и такие, кто хотел непосредственно из рядов защитников Украины доносить врагу важную информацию. Так, СБУ разоблачила российского агента, пытавшегося устроиться в полк "Азов".

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