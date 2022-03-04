Предателя, координировавшего обстрелы Харькова, Мариуполя и телебашни, взяли под стражу

Правоохранители задержали предателя, координировавшего вражеские обстрелы Харькова, Мариуполя и телебашни. Суд избрал ему меру пресечения.

Заседание прошло в Винницком городском суде. Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей, и ведению агрессивной войны.

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Злоумышленник координировал вражеские обстрелы

По материалам следствия, подозреваемый сотрудничал с бывшим военнослужащим Вооруженных Сил России. Он действовал по идеологическим мотивам и хотел нанести вред суверенитету Украины. Злоумышленник помогал стране-агрессору. В частности, в проведении взрывной деятельности против нашего государства. Он добровольно согласился помогать оккупантам.

Бывший военнослужащий ВС России по телеграму дал мужчине задачу следить за перемещением и концентрациями ВСУ. Также он должен был устанавливать средства информирования украинцев о ходе военных действий.

Предатель 1 марта, зная, где дислоцируются украинские защитники, направил оккупантам аудиосообщения о необходимости артиллерийских обстрелов Мариуполя и Харькова. В тот же день он направил еще одно сообщение о необходимости обстрела телевизионной башни Все это время злоумышленник находился у себя дома – в Виннице.

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Злоумышленника поместили под стражу

Судья учел обоснованность предъявленного задержанному подозрению. Во время заседания заслушали мнения всех участников процесса, исследовали и проанализировали материалы ходатайства.

По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства судья решил поместить подозреваемого под стражу на 60 дней. В настоящее время правоохранители продолжают проводить следственные действия.

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