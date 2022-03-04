Засідання відбулося у Вінницькому міському суді. Зловмиснику повідомили про підозру в державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до гибелі людей, та веденні агресивної війни.

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Зловмисник координував ворожі обстріли

За матеріалами слідства, підозрюваний співпрацював з колишнім військовослужбовцем Збройних сил Росії. Він діяв з ідеологічних мотивів та хотів завдати шкоди суверенітету України. Зловмисник всіляко допомагав країні-агресорці. Зокрема, у проведенні підривної діяльності проти нашої держави. Він добровільно погодився допомагати окупантам.

Колишній військовослужбовець ЗС Росії у телеграмі дав чоловікові завдання слідкувати за переміщенням та концентраціями ЗСУ. Також він повинен був встановлювати засоби інформування українців про перебіг воєнних дій.

Зрадник 1 березня, знаючи, де дислокуються українські захисники, надіслав окупантам аудіоповідомлення про необхідність артилерійського обстрілу Маріуполя та Харкова. Того ж дня він надіслав ще одне повідомлення про нагальну необхідність завдання ракетного удару по телевізійній вежі. Весь цей час зловмисник перебував у себе вдома – у Вінниці.

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Зловмисника помістили під варту

Суддя врахував обґрунтованість пред'явленої затриманому підозри. Під час засідання заслухали думки всіх учасників процесу, дослідили та проаналізували матеріали клопотання.

За результатами повного та всебічного судового розгляду, суддя вирішив помістити підозрюваного під варту на 60 днів. Наразі правоохоронці продовжують проводити слідчі дії.

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