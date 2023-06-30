Там предательница призвала любителей "русского мира" писать доносы на жителей Мелитополя, у которых нет пророссийских взглядов. Сломав ее почту, хакеры обнаружили и доносы, которые местные писали на своих знакомых и соседей.

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Хакеры сломали почту коллаборантки

Хакеры отметили, что Марина Стародубец решила "охотиться" на украинцев в Мелитополе.

Наша добыча создала типа анонимный канал "Ждуны Мелитополя" для информирования "граждан федерации", куда призывала писать доносы на жителей украинского города,

– сообщили хакеры.

Сломав ее почту хакеры увидели не только информацию о самой Марине, но и всех, кто писал "анонимные доносы" на соседей.

"Следовательно база коллаборантов пополнилась новыми персонажами. До встречи в Мелитополе, петушки", – отметили хакеры.

В то же время в Центре национального сопротивления написали, что:

уже передали перечень делавших доносы в правоохранительные органы;

после увольнения региона всех коллаборантов ждет наказание, предусмотренное украинским законом.

Что известно о предателях Украины / Скриншоты из "Кибер Сопротивление" и Центре национального сопротивления

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