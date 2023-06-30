Там предательница призвала любителей "русского мира" писать доносы на жителей Мелитополя, у которых нет пророссийских взглядов. Сломав ее почту, хакеры обнаружили и доносы, которые местные писали на своих знакомых и соседей.
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Хакеры сломали почту коллаборантки
Хакеры отметили, что Марина Стародубец решила "охотиться" на украинцев в Мелитополе.
Наша добыча создала типа анонимный канал "Ждуны Мелитополя" для информирования "граждан федерации", куда призывала писать доносы на жителей украинского города,
– сообщили хакеры.
Сломав ее почту хакеры увидели не только информацию о самой Марине, но и всех, кто писал "анонимные доносы" на соседей.
"Следовательно база коллаборантов пополнилась новыми персонажами. До встречи в Мелитополе, петушки", – отметили хакеры.
В то же время в Центре национального сопротивления написали, что:
- уже передали перечень делавших доносы в правоохранительные органы;
- после увольнения региона всех коллаборантов ждет наказание, предусмотренное украинским законом.
Что известно о предателях Украины / Скриншоты из "Кибер Сопротивление" и Центре национального сопротивления
Последние новости о задержанных за государственную измену
- СБУ 28 июня задержала корректировщика огня по Краматорску. Им оказался завербованный местный житель. Уже 30 июня суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей в течение 60 дней без альтернативы внесению залога.
- Его подозревают в государственной измене. Если вину докажут, то корректировщику грозит 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
- 28 июня суд признал виновным бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа по обвинениям в государственной измене. Суд установил, что он сотрудничал с российскими спецслужбами, передавал им данные о военных, результатах обстрелов и ситуации в регионе. Его приговорили к пожизненному заключению.
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