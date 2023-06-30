Там зрадниця закликала любителів "русского мира" писати доноси на мешканців Мелітополя, які не мають проросійських поглядів. Зламавши її пошту, хакери знайшли й доноси, які місцеві писали на своїх знайомих та сусідів.
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Хакери зламали пошту колаборантки
Хакери зазначили, що Маріна Стародубець вирішила "полювати" на українців в Мелітополі.
Наша здобич створила типу анонімний канал "Ждуни Мєлітополя" для інформування "граждан федІрації", куди закликала писати доноси на мешканців українського міста,
– повідомили хакери.
Зламавши її пошту хакери побачили не тільки інформацію про саму Маріну, але й всіх, хто писав "анонімні доноси" на сусідів.
"Відтак база колаборантів поповнилась новими персонажами. До зустрічі в Мелітополі, півники", – зазначили хакери.
Водночас у Центрі національного спротиву написали, що:
- вже передали перелік тих, хто робив доноси, до правоохоронних органів;
- після звільнення регіону всіх колаборантів чекає покарання, передбачене українським законом.
Що відомо про зрадників України / Скриншоти з "Кібер Спротив" та Центру національного спротиву
Останні новини про затриманих за державну зраду
- СБУ 28 червня затримала коригувальника вогню по Краматорську. Ним виявився завербований місцевий мешканець. Вже 30 червня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою протягом 60 днів без альтернативи внесення застави.
- Його підозрюють в державній зраді. Якщо провину доведуть, то коригувальнику загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
- 28 червня суд визнав винним колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа за звинуваченнями у державній зраді. Суд встановив, що він співпрацював з російськими спецслужбами, передавав їм дані про військових, результати обстрілів та ситуацію в регіоні. Його засудили до довічного ув'язнення.
- СБУ викрила російського агента, який планував підірвати залізницю на Дніпропетровщині, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ. Йому загрожує довічне ув'язнення.