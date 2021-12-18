В преддверии Николая оккупанты ранили военного на Донбассе
18 декабря 2021 , 17:35Читати новину українською
Источник:Пресс-служба ООС
На Донбассе в субботу, 18 декабря, оккупанты ранили украинского воина. Героя госпитализировали в лечебное учреждение.
Состояние героя оценивают как удовлетворительное. В течение дня 18 декабря боевики 7 раз нарушали режим тишины.
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В частности, 4 раза оккупанты применяли оружие, запрещенное минскими договоренностями.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы,
– говорится в сообщении.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними. ВСУ контролируют ситуацию.
Где было "горяче всего"
- Вблизи Широкино оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросили выстрел ВОГ-17.
- Недалеко от Южного боевики трижды открывали огонь. Враг использовал минометы калибра 82 миллиметра и стрелковое оружие.
- Возле Водяного и Троицкого российские наемники совершили обстрелы из минометов калибра 82 миллиметра.
- В районе Новозвановки враги вели огонь из гранатометов разных систем.