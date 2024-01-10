У нового премьера Франции есть украинское происхождение: где жили его предки
Источник:Le Monde
Габриэль Атталь 9 января был назначен на должность нового премьер-министра Франции. Сейчас стало известно, что у него есть предки, ранее проживавшие в Украине.
Известно, что 34-летний Атталь – самый молодой глава правительства за всю историю Франции. В то же время, он является первым открытым ЛГБТ-представителем на этом посту.
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Атталь имеет одесское происхождение по линии матери
Отец нового главы французского правительства Ив Атталь происходил из еврейской семьи, перебравшейся во Францию из Туниса.
В то же время мать Атталя Мари де Курисс происходит из семьи российских эмигрантов-белогвардейцев греческого происхождения. Известно, что они проживали в Одессе.
Один ее дед Александр де Курисс был российским музыкантом и зарабатывал на жизнь репетиторством, а другой – Амеде де ля Форест-Дивонн, который был настоящим французским графом.
Мать Атталя воспитывала его в православной вере. В 2019 году в интервью изданию Libération, которое приводит The Guardian, Атталь рассказал о словах, которые ему когда-то сказал отец.
Возможно, ты православный, но всю жизнь будешь чувствовать себя евреем, в связи с тем, что будешь страдать от антисемитизма из-за своего имени.
– цитировал Атталь отца.
Главой правительства Франции стал Габриэль Атталь: что известно
- Недавно стало известно, что 66% жителей Франции выступали за смену главы правительства Элизабет Борн, что является одним из самых больших показателей за последние почти десять лет. Уже 8 января глава подала в Елисейский дворец. заявление об отставке. В то же время Борн отметила важность продолжения реформ, отмечая "срочность этого в нынешних обстоятельствах".
- Впоследствии стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон официально принял отставку Борн. Он выразил благодарность бывшей главе французского правительства за ее выдающиеся заслуги перед французской нацией.
- В течение 10 дней в руководстве государства сомневались с тем, кто же возглавит кресло премьера. Глава Франции даже изучал назначение на должность главы правительства министра вооруженных сил Себастьена Лекорню. Также он рассматривал на должность бывшего министра сельского хозяйства Жюльена Денорманди.
- Впрочем, позже президент Франции Эммануэль Макрон 9 января назначил на должность премьер-министра Франции Габриэля Атталя. По словам французского лидера, он может рассчитывать на энергию и преданность нового премьера по делу по реализации ранее объявленного проекта перевооружения и регенерации.