Об этом пишет "Украинская правда".

Что сказал Федоров

"Не скажу, что кто-то приходил с деньгами, но заинтересованных было много", – отметил Федоров.

В то же время он добавил, что не ищет партнеров и никому "не навязывается".

Для меня это важный этап жизни, потому что можно посмотреть, кто с тобой. Тем более ситуация очень сложная,

– сказал бывший министр.

Как пишет УП, в команде "Слуги народа" Федорова воспринимают как оппонента.

Напомним, что в начале сентября Федоров посещал США, где искал финансирование и партнеров для венчурного фонда. В планах инвестиции по нескольким направлениям – сенсоризация и роботизация фронта, дроны-перехватчики, дешевые ракеты для системы ПВО и для атаки.

К слову, УП также писало, что после увольнения Андрея Ермака из Офиса президента было два основных кандидата на должность главы. Речь идет о Кирилле Буданове и Михаиле Федорове.

В итоге президент Зеленский принял решение в пользу Буданова. По словам издания, оно было продиктовано тем, что Федоров слишком серьезно отнесся к слову "перезагрузка".