Про це пише "Українська правда".

Що сказав Федоров

"Не скажу, що хтось приходив з грошима, але зацікавлених було багато", – зазначив Федоров.

Водночас він додав, що не шукає партнерів і ні до кого "не нав'язується".

Для мене це важливий етап життя, бо можна подивитися, хто з тобою. Тим паче ситуація дуже складна,

– сказав колишній міністр.

Як пише УП, у команді "Слуги народу" Федорова сприймають як опонента.

Нагадаємо, що на початку вересня Федоров відвідував США, де шукав фінансування та партнерів для венчурного фонду. У планах інвестування по декількох напрямках – сенсоризація та роботизація фронту, дрони-перехоплювачі, дешеві ракети для системи ППО і для атаки.

До слова, УП також писала, що після звільнення Андрія Єрмака з Офісу президента було 2 головні кандидати на посаду голови. Йдеться про Кирила Буданова і Михайла Федорова.

Зрештою президент Зеленський прийняв рішення на користь Буданова. За словами видання, воно було продиктоване тим, що Федоров занадто серйозно поставився до слова "перезавантаження".