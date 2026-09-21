Про це пише "Українська правда".

Що відомо про кадрові рішення в ОП

Зрештою президент Зеленський прийняв рішення на користь Буданова. За словами видання, воно було продиктоване тим, що Федоров занадто серйозно поставився до слова "перезавантаження".

Міша приніс Зеленському в одному списку реформ ОП все, від чого ми роками відбивались. Тому його відправили в Міноборони. Тим паче в нього єдиного була своя візія війни,

– цитує УП співрозмовника з близького оточення Зеленського.

У статті зауважують, що ця візія передбачала не лише БпЛА і цифровізацію, але й торкалася закупівлі, кадрових призначень і, зрештою, військового командування.

Водночас перші місяці на новій посаді виглядали для Федорова як продовження кредиту довіри президента.

"Соціологи переконували: першу хвилю негативу після "Міндічґейту" Зеленський пережив значною мірою завдяки тому, що оточив себе особами з високою суспільною підтримкою – насамперед Будановим і Федоровим. Люди повірили не так президенту, як фігурам, яким довіряли", – зазначають автори.

До слова, Федоров заявив, що у червні 2026 року пропонував президенту провести вибори в Україні. Зеленський відхилив цю ініціативу через ризик конкуренції з боку посла у Великій Британії Валерія Залужного.