Об этом пишет "Украинская правда".

Что известно о кадровых решениях в ОП

В итоге президент Зеленский принял решение в пользу Буданова. По словам издания, оно было продиктовано тем, что Федоров слишком серьезно отнесся к слову "перезагрузка".

Миша представил Зеленскому в одном списке реформ ОП все то, от чего мы годами отбивались. Поэтому его отправили в Минобороны. Тем более у него единственного было свое видение войны,

– цитирует УП собеседника из ближайшего окружения Зеленского.

В статье отмечается, что это видение предусматривало не только БПЛА и цифровизацию, но и касалось закупок, кадровых назначений и, в конечном итоге, военного командования.

В то же время первые месяцы на новой должности выглядели для Федорова как продолжение кредита доверия президента.

"Социологи утверждали: первую волну негатива после "Миндичгейта" Зеленский пережил в значительной степени благодаря тому, что окружил себя людьми, пользующимися высокой общественной поддержкой, – прежде всего Будановым и Федоровым. Люди поверили не столько президенту, сколько фигурам, которым доверяли", – отмечают авторы.

К слову, Федоров заявил, что в июне 2026 года предлагал президенту провести выборы в Украине. Зеленский отклонил эту инициативу из-за риска конкуренции со стороны посла в Великобритании Валерия Залужного.