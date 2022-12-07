Это было очень неожиданно: как защитник Мариуполя во время боев сделал предложение возлюбленный

Пользователи сети были очень тронуты моментом, когда защитник "Азовстали" Лев Пашко сделал предложение возлюбленной в больничной палате. Девушка "Хоруса" призналась, что для нее это было неожиданно.

В интервью для 24 канала в рамках проекта СВОИ Диана Пашко поделилась эмоциями, которые испытала в момент предложения. Девушка заметила, что не ожидала, что он сделает это во время ожесточенных боев в Мариуполе.

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История с предложением трогательная

Не так давно сеть восхищало видео, на котором "Хорус" делает предложение прямо в больничной палате. Делает это он по возвращении из плена домой. Но сама история с предложением выйти за него замуж девушке поступила раньше.

Это было еще во время боев в Мариуполе. Я ответила, что выйду за него. Это было очень неожиданно, хоть мы и встречались уже 3 года. На самом деле я еще не хотела замуж,

– рассказала Диана.

Трогательный момент предложения "Хоруса" Диане в больнице: смотрите видео

Заметим, что сам "Хорус" рассказывал раньше, что решил сделать предложение возлюбленной во время тяжелых боев. Он подумал себе, что если уж умирать, то делать это женатым.

Правда, на оформление документов у него времени просто не было. Поэтому ему пришло в голову сделать довольно неожиданный шаг. Он написал Диане в телеграме: "Ты выйдешь за меня?" Заметим, что помог прислать сообщение возлюбленной "Старлинк". В тот момент в Мариуполе связи уже не было.

Напомним, что 21 сентября "Хоруса" вернули в Украину в рамках самого масштабного обмена пленными. Он совместно со своими собратьями в течение 86 дней мужественно защищал Мариуполь от врага.

Как мариупольцев застала война

Диана рассказала, что некоторые мариупольцы допустили, что ситуация будет напоминать сценарий 2014 года. Мол, пока до города дойдут, есть еще много времени. Поэтому некоторые 24 февраля спокойно пошли на работу, возлагая надежду на каких-то несколько дней обстрелов, после чего все пройдет.

Некоторые понимали, что будет война. Они собирали вещи и уезжали из города. Атмосфера была напряжена. Тогда падал дождь, был туман. Все, как в фильме ужасов,

– рассказала Диана.

Девушка заметила, что должна была с родными и знакомыми уехать из Мариуполя 24 февраля. Но поскольку в этот день началось полномасштабное вторжение, то ее планы несколько изменились. Знакомые уезжать отказались. Пришлось приобрести билеты на поезд. Вместе с мамой, младшими сестрами и котами они выехали в Днепр. Оттуда Диана отправилась в Киев. Возлюбленный же остался защищать Мариуполь.