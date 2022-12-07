В інтерв'ю для 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ Діана Пашко поділилася емоціями, які пережила у момент освідчення. Дівчина зауважила, що не очікувала, що він зробить це під час запеклих боїв у Маріуполі.

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Історія з освідченням зворушлива

Не так давно мережу замилувало відео, на якому "Хорус" освідчується прямо у лікарняній палаті. Робить це він після повернення з полону додому. Але сама історія з пропозицією вийти за нього заміж дівчині надійшла раніше.

Це було ще під час боїв у Маріуполі. Я відповіла, що вийду за нього. Це було дуже неочікувано, хоч ми й зустрічалися вже 3 роки. Насправді я ще не хотіла заміж,

– розповіла Діана.

Зворушливий момент освідчення "Хоруса" Діані в лікарні: дивіться відео

Зауважимо, що сам "Хорус" розповідав раніше, що вирішив зробити пропозицію коханій під час важких боїв. Він подумав собі, що якщо вже й помирати, то робити це одруженим.

Щоправда, на оформлення документів у нього часу просто не було. Тож йому спало на думку зробити досить несподіваний крок. Він написав Діані у телеграмі: "Ти вийдеш за мене?". Зауважимо, що допоміг надіслати повідомлення коханій "Старлінк". На той момент у Маріуполі зв'язку вже не було.

Нагадаємо, що 21 вересня "Хоруса" повернули до України у рамках наймасштабнішого обміну полоненими. Він спільно зі своїми побратимами упродовж 86 днів мужньо боронили Маріуполь від ворога.

Як маріупольців застала війна

Діана розповіла, що деякі маріупольці припустили, що ситуація нагадуватиме сценарій 2014 року. Мовляв, доки до міста дійдуть, то ще є багато часу. Тож дехто 24 лютого спокійно пішов собі на роботу, покладаючи надію на якихось кілька днів обстрілів, після чого все минеться.

Деякі розуміли, що буде війна. Вони збирали речі та виїжджали з міста. Атмосфера була напружена. Тоді ще падав дощ, був туман. Все, як у фільмі жахів,

– розповіла Діана.

Дівчина зауважила, що мала з рідними та знайомими виїхати з Маріуполя 24 лютого. Але оскільки в цей день почалося повномасштабне вторгнення, то її плани дещо змінилися. Знайомі їхати відмовилися. Тож довелося придбати квитки на потяг. Разом із мамою, молодшими сестрами та котами вони виїхали до Дніпра. Звідти Діана подалася до Києва. Коханий же залишився обороняти Маріуполь.