После этого случая в России заныли. Заныли и на передовой сами захватчики, ведь не ожидали столь мощного ответа на их терроризм.
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Предложение сохранить жизнь
При случае к оккупантам обратился украинский воин, "Капитан Himars", с привлекательным предложением: сохранить собственные жизни в обмен на определенную информацию.
Дай мне координаты мест, где сосредоточена бронированная техника, находятся штабы, боеприпасы и я не буду бить по расположениям (солдат – 24 канал). Я уничтожу только танки, арты, снаряды и топливо. Тогда никто не пошлет тебя в атаку на убой. Так ты сохранишь свою жизнь и жизнь своих друзей,
– сказал военный "Капитан Himars".
Трудно не согласиться, что предложение для россиян, которые сами иногда и не знают, за что воюют, видят унизительное отношение командования и жалкое обеспечение, звучит довольно хорошим выбором.
"Капитан Himars" обратился к оккупантам: видео
Что случилось в Макеевке: коротко
- 31 декабря ВСУ нанесли удар по 19-му училищу, в котором находились российские военные, а также военная техника. Благодаря этому удару удалось уничтожить по некоторым данным от 400 до 600 человек. Сам объект мог быть обстрелян не только с HIMARS, но и обычной артиллерией.
- Взамен в минобороны России назвали смешное количество погибших вследствие удара, не соответствующее действительности. Так, российский пропагандист Владимир Романов написал, что по состоянию на 15 часов 2 января якобы только 200 погибших.
- По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Макеевка установила новый рекорд, ведь оккупанты потеряли 1 БТГ за менее чем один час.