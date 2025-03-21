Рейдерство на грани с мародерством: политолог разобрал вероятные предложения Трампа Украине

Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность, чтобы США контролировали Запорожскую АЭС. Это якобы должно в будущем обезопасить атомную электростанцию от атак России. Такая идея может быть частью российского плана.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, предположив, что во время разговора Трампа с Путиным они оба могли прийти к такому сценарию.

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Путин мог подтолкнуть Трампа к идее по ЗАЭС

Политолог озвучил, что вероятно Трамп мог сказать Путину, чтобы тот вернул Запорожскую АЭС. На что глава Кремля, по мнению Несвитайлова, мог сказать, что отдать ЗАЭС Украине не может, а вот Трампу согласен. Путин, по его мнению, мог понимать, что американский президент на такую идею согласится, поэтому вероятно очертил ее преимущества.

"То, что предлагает Дональд Трамп – это рейдерство на грани с мародерством, типа вариант такой: или Россия уничтожит ЗАЭС, или США заберут ее. А где же эти все его разговоры о наличии рычагов влияния на Россию? Оказывается, что он никак не может заставить ее не делать этого, кроме как просто забрать объект себе", – озвучил Несвитайлов.

Для эффективности миротворцев важен мандат, а не их количество

Украина продолжает подчеркивать необходимость гарантий безопасности в случае перемирия. Один из таких механизмов – размещения миротворческого контингента. Политолог считает, что он будет использован и в Украину может прибыть более 10 тысяч миротворцев.

Однако он подчеркнул, что вопрос не в количестве, а какой мандат будет иметь миротворческий контингент. Он считает, что сегодня трудно представить ситуацию, когда иностранные миротворцы будут размещены вдоль всей линии разграничения, которая составляет ориентировочно 2 тысячи километров. Ведь тогда нужно будет как минимум 100 тысяч военных.

Пусть бы было суммарное количество 50 тысяч, которые будут базироваться не вдоль линии разграничения, а возле критических объектов, портов. Этот вариант, мне кажется, рабочий,

– озвучил Несвитайлов.

Политолог объяснил, что должен быть такой мандат, чтобы эти миротворцы усиливали субъектность Украины и, если вдруг по ним что-то прилетит со стороны России и пострадает, например, французский военный, тогда это означало бы, что Россия совершила акт агрессии против Франции как государства.

"Вот такой мандат должен быть, а там может размещаться хоть 500 французских военных. А может быть 20 тысяч, но они будут просто стоять в качестве наблюдателей и не будут иметь права стрелять, а ранение или убийство иностранного военного не будет ничего колоссального означать", – объяснил Несвитайлов.

Напомним, что президент Украины Зеленский анонсировал, что в Париже на следующей неделе должен состояться саммит под условным названием "Коалиция желающих", где он с президентом Франции Макроном обсудит вопрос о миротворческом контингенте. Ранее сообщалось, что в коалиции стран, которые проявили заинтересованность присоединиться к миротворческой миссии, насчитывается 30 государств.