Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, припустивши, що під час розмови Трампа з Путіним вони обидва могли прийти до такого сценарію.

Дивіться також Це не про гроші: чому у Трампа різко заговорили про контроль над АЕС України

Путін міг підштовхнути Трампа до ідеї щодо ЗАЕС

Політолог озвучив, що ймовірно Трамп міг сказати Путіну, аби той повернув Запорізьку АЕС. На що очільник Кремля, на думку Несвітайлова, міг сказати, що віддати ЗАЕС Україні не може, а от Трампу згоден. Путін, на його думку, міг розуміти, що американський президент на таку ідею погодиться, тому ймовірно окреслив її переваги.

"Те, що пропонує Дональд Трамп – це рейдерство на межі з мародерством, типу варіант такий: або Росія знищить ЗАЕС, або США заберуть її. А де ж ці всі його розмови про наявність важелів впливу на Росію? Виявляється, що він ніяк не може змусити її не робити цього, окрім як просто забрати об'єкт собі", – озвучив Несвітайлов.

Для ефективності миротворців важливим є мандат, а не їх кількість

Україна продовжує наголошувати на необхідності гарантій безпеки у випадку перемир'я. Один з таких механізмів – розміщення миротворчого контингенту. Політолог вважає, що він буде використаний і в Україну може прибути понад 10 тисяч миротворців.

Однак він наголосив, що питання не в кількості, а який мандат матиме миротворчий контингент. Він підкреслив, що сьогодні важко уявити ситуацію, коли іноземні миротворці будуть розміщі вздовж всієї лінії розмежування, яка становить орієнтовно 2 тисячі кілометрів. Адже тоді потрібно буде як мінімум 100 тисяч військових.

Хай би була сумарна кількість 50 тисяч, які будуть базуватися не вздовж лінії розмежування, а біля критичних об'єктів, портів. Цей варіант, мені здається, робочий,

– озвучив Несвітайлов.

Політолог пояснив, що має бути такий мандат, щоб ці миротворці підсилювали суб'єктність України і, якщо раптом по них щось прилетить з боку Росії й постраждає, наприклад, французький військовий, тоді це означало б, що Росія вчинила акт агресії проти Франції як держави.

"От такий мандат має бути, а там може розміщуватися хоч 500 французьких військових. А може бути 20 тисяч, але вони будуть просто стояти в якості спостерігачів і не матимуть права стріляти, а поранення чи вбивство іноземного військового не буде нічого колосального означати", – пояснив Несвітайлов.

Нагадаємо, що президент України Зеленський анонсував, що в Парижі наступного тижня має відбутися саміт під умовною назвою "Коаліція охочих", де він з президентом Франції Макроном обговорить питання щодо миротворчого контингенту. Раніше повідомлялось, що в коаліції країн, які виявили зацікавленість долучитися до миротворчої місії, налічується 30 держав.