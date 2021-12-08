Предметный и конструктивный, – Путин о разговоре с Байденом

Владимир Путин охарактеризовал свой разговор с Джо Байденом 7 декабря как предметный и конструктивный. Президент страны-агрессора заявил, что важно продолжить диалог.

Глава Кремля заявил, что российская сторона в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности. В частности, диалог продолжат в сфере кибербезопасности.

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Разговор с Байденом был открытым, предметным и конструктивным,

– заметил российский президент.

Путин пожаловался из-за НАТО

Путин не смог удержаться от очередного упоминания о НАТО. Он признался, что обсуждал с Байденом "очень чувствительную" для России тему – расширение Альянса на Восток. В частности, путем приобщения Украины.

Путин еще раз попытался заявить, что это – якобы недопустимо. Глава страны-агрессора заявил, что постоянно предупреждает об этом всех.

Позиция Байдена – непреклонная

Во время разговора с Путиным президент США Байден подчеркнул: никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами. Соответствующее заявление сделала заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд.

Политик подчеркнула, что только НАТО и Украина могут принимать решения по этому вопросу.

Никакая другая сторона не может иметь права голоса.

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