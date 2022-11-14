Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 канал. Он отметил, что для деоккупированных частей Юга требуется ПВО.

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"Противовоздушная оборона – это не только зенитные ракетные комплексы. Это и истребительная авиация, которая несет боевое дежурство в системе ПВО государства. Это и радиотехнические войска. Добавился еще немалый участок территории, который нужно защищать", – сказал Игнат.

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По словам спикера, средства ПВО будут расположены на этой территории в соответствии с решениями высшего военного руководства. Также обеспечат авиационное истребительное перекрытие этого участка.

Надо больше сил и средств использовать, но это наша земля. Работа будет более сложной для авиационных подразделений, боевых самолетов, авиации сухопутных войск, – отметил Игнат.

Он добавил, что сейчас фактически линия боевого столкновения на Южном направлении – это Днепр. Противник имеет возможность укрепляться на левом берегу. Оккупанты роют дополнительные инженерные укрепления, блиндажи, усиливают ПВО.

"Противник над Днепром будет легче выявлять низко летящие цели. Это имеет вызовы и угрозы для нас", – сказал спикер.

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