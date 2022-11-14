Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 канал. Він зазначив, що для деокупованих частин Півдня потрібна ППО,

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"Протиповітряна оборона – це не лише зенітні ракетні комплекси. Це й винищувальна авіація, яка несе бойове чергування в системі ППО держави. Це і радіотехнічні війська. Додалась ще чимала ділянка території, яку треба захищати", – сказав Ігнат.

Що потрібно для звільненого Півдня

За словами речника, засоби ППО будуть розташовані на цій території відповідно до рішень вищого військового керівництва. Також забезпечать авіаційне винищувальне перекриття цієї ділянки.

Треба більше сил та засобів використовувати, але це наша земля. Робота буде складнішою для авіаційних підрозділів, бойових літаків, авіації сухопутних військ, – зазначив Ігнат.

Він додав, що зараз фактично лінія бойового зіткнення на Південному напрямку – це Дніпро. Противник має можливість укріплюватися на лівому березі. Окупанти риють додаткові інженерні укріплення, бліндажі, посилюють ППО.

"Противник над Дніпром легше виявлятиме цілі, які низько летять. Це має виклики та загрози для нас", – сказав речник.

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