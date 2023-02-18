Еще до решения о самолетах: Кулеба призвал союзников начать обучение украинских пилотов

Украина однажды получит истребители. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны, которые могут их предоставить, начать обучение украинских пилотов.

Такой алгоритм необходим для того, чтобы не терять время. Об этом Кулеба заявил во время пресс-конференции Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает 24 Канал.

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Кулеба призвал начать учить украинских пилотов

Кулеба заявил, что союзники Украины однажды предоставят Силам обороны самолеты. Пусть даже это потребует больше времени, чем потратили на поставку танков.

Однако первым шагом является обучение пилотов. Поскольку до сих пор сначала принималось решение о предоставлении нашему государству определенного типа оружия, и только потом начиналось обучение. По словам главы МИД, это приводило к потере времени.

Поэтому мы предлагаем начать с учебы. Это наша просьба ко всем нашим друзьям, которые потенциально могут поделиться с нами самолетами – начать обучение как можно скорее без того, чтобы брать на себя сейчас какие-либо дополнительные обязательства,

– сказал Кулеба.

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