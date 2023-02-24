Польша готова проводить обучение украинских пилотов на F-16, но есть нюанс

Вероятно, Украина получит современные истребители F-16. Польша готова проводить обучение для наших пилотов, но при одном условии.

Об этом во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает 24 Канал. Он 24 февраля по случаю годовщины полномасштабной войны в Украину прибыл в Киев.

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Польша готова обучать украинских пилотов на F-16

Моравецкий заявил, что Польша готова проводить обучение для украинских пилотов на F-16.

Готовы ли мы обучать украинских пилотов для F-16? Да, мы готовы такие учения на F-16 проводить в Польше,

– отметил польский премьер-министр.

В то же время он добавил, что этот вопрос следует согласовать в более широкой коалиции, то есть вместе с партнерами.

"Это очень важно, чтобы украинское небо в конце концов было безопасным", – подытожил премьер.

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США могут предоставить Украине истребители

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украина может получить истребители пятого поколения от США. По ее словам, важно сделать наше государство обороноспособным после победы в войне. Это позволит минимизировать риски того, что Россия решится наступать снова.

Однако следует понимать, что истребители пятого поколения Украина получит в будущем. Речь идет о долгосрочном сотрудничестве и усилении нашей армии.

Мы рассматриваем не только то, что Украине понадобится для немедленной борьбы, но мы также думаем вместе с украинцами об украинской армии будущего,

– подчеркнула Нуланд.

По словам Нуланда, для сдерживания России и предотвращения ее нападения в будущем необходимы:

сложная и устойчивая система ПВО;

оборона границ;

лучшие радары и заблаговременное предупреждение.

Истребители пятого поколения в этом случае могут стать одним из элементов защиты и дополнительного сдерживания врага.