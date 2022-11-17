Время Patriot настало: Кулеба во время массированной атаки говорил с Блинкеном

Украинские чиновники не прекращают общаться со своими западными коллегами даже во время воздушной тревоги. Так, Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном.

Об этом министр иностранных дел сообщил в своем твиттере. Он отметил, что у него был телефонный звонок с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном именно во время массированного ракетного обстрела Украины.

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Обсудили военную помощь Украине

Кулеба отметил, что во время разговора ни у кого не было сомнений в том, что именно Россия отвечает за ракетный террор. И именно она виновата в последствиях атак как на территории Украины, так и в Польше и Молдове.

Кроме того, министр иностранных дел выразил благодарность США за оборонную помощь. Он подчеркнул, что передачу Украине систем ПВО нужно ускорить. В частности, потому, что установки NASAMS уже продемонстрировали свою эффективность. А еще он заметил, что пришло время для Patriot.

Что такое Patriot и почему Украина в них нуждается

MIM-104 Patriot – американский зенитный ракетный комплекс. Его использовала армия США, а также ее союзники. Сами же установки производит компания Raytheon, чьи производственные мощности расположены в Соединенных Штатах.

Разработали эти системы еще в 1969 году. В октябре 1980 года уже был подписан первый контракт на производство ЗРК. А вот в декабре следующего года комплекс уже поставили в армию США. С тех пор и по сей день эти установки прикрывают небо.

Заметим, что три страны НАТО – Германия, Нидерланды и США – отправили 6 батарей комплексов в три города на юге Турции. Это сделали по запросу турецкого правительства. С помощью этих ЗРК усилили противовоздушную оборону страны, пока в Сирии идет война.

Украине эти установки тоже помогли бы усилить противовоздушную оборону. Они стали частью уже имеющихся систем ПВО. И чем больше их станет, тем выше шансы прикрыть небо от врага.

Коротко о массированной ракетной атаке 17 ноября

Начнем с того, что с утра воздушная тревога прозвучала на Востоке и Юге. Вскоре сирены предупреждали о возможной атаке жителей всей Украины.

Ближе к половине 9 стало известно о взрывах в Днепре . Как отметил заместитель ОП Кирилл Тимошенко, оккупанты попали в два объекта критической инфраструктуры. Известно, что в результате пострадали мирные жители.

В Киевской области также слышали о взрывах. Вскоре стало известно об эффективной работе ПВО как в столице, так и в области. Удалось уничтожить как крылатые ракеты, так и дроны-камикадзе, которыми пытались атаковать враги.

Также известно о попадании на Одесщине . Согласно обновленным данным, оккупанты попали в логистический объект. Остальные ракеты таки удалось сбить силам ПВО.

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