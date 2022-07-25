Польша подтвердила передачу Украине танков PT-91: они – уже прибыли в нашу страну

Международные партнеры продолжают оказывать Украине военную помощь. Пришла очередная партия и от Польши. Страна передала нам танки PT-91. Отметим, что они уже прибыли к нам.

О передаче танков PT-91 Twardy Украине сообщил спикер Агентства вооружений Минобороны Польши Кшиштоф Платек. Теперь эти машины вместе с другими помогут ВСУ увеличивать потери врага.

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Танки уже в Украине

Соответствующей информацией Платек поделился во время интервью. Он отметил, что замену предоставленным Украине танкам в Польшу привезут из Южной Кореи.

Дефицит более чем в 200 танков Т-72 и определенного количества танков PT-91 – здесь я не могу сказать, сколько именно, – будет покрыт полностью, даже с избытком, потому что это танки значительно более высокого, более качественного уровня,

– сказал Кшиштоф Платек.

Планируется, что танки из Южной Кореи в Польшу будут поставлять в течение 2022–2026 годов. Они заменят устаревшие боевые машины, отправленные на войну в Украине.

Кроме того, Платек добавил, что получил от корейской стороны гарантию быстрой поставки. Ему пообещали, что Польша получит "действительно большое количество танков". Речь идет о тех машинах, которые сейчас находятся в резерве армии Южной Кореи.

Доподлинно неизвестно, какие танки заменят те, которые Польша передала Украине. Но есть предположение у польских журналистов, что говорится о К2 "Черная пантера". Соответствующие машины выгоднее американских Abrams. Ведь они и стоят меньше, и обслуживать их не столь дорого.

На передачу танков уже отреагировали в Офисе Президента. Глава ведомства Андрей Ермак поблагодарил Польшу за передачу танков. Он также подтвердил, что боевые машины уже прибыли в Украину.

PT-91 имеют высокий уровень защиты

Отметим, что PT-91 – танк польского производства. Для его создания использовали лицензионный вариант Т-72М1, который выпускали в СССР. Первые прототипы PT-91 появились еще в 1993 году. А вот его базовый вариант с конвейера сходил с 1995 по 2002 год.

Самой важной в этом танке является именно защита. Не зря же в названии фигурирует слово Twardy (с польского – тяжело). Эта машина оснащена броней ERAWA, разработанной поляками. Состоит она из 394 блоков. Они плотно покрывают переднюю часть машины и ее башню. При этом расположены они так, что промежутки фактически отсутствуют.

Согласно испытаниям, такая броня значительно повышает защиту танка. Если говорить в цифрах, то она способна на 30–70% снизить риск уничтожения машины. Разумеется, все зависит от снаряда, которым по ней будут бить.

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