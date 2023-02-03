"Мы уже опробовали все": что Россия может противопоставить танкам Leopard

Западные партнеры в ближайшее время передадут Украине современные танки, в частности Leopard. В то же время Россия заявляет, что собирается перебросить на поле боя свои танки Т-14 "Армата". Однако сейчас у врага не осталось современной техники, которую можно противопоставить западным танкам.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-майор ВСУ Сергей Савченко. Он отметил, что сейчас россияне просят у лояльных к ним стран любую военную технику.

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Лучшая российская техника сгорела по дороге из Сум в Киев

По его словам, россияне ездят по Северной Корее и просят там боеприпасы, технику. В Таджикистане просят танки Т-72: мол, мы вам когда-то их дали, вы пользовались, а теперь верните нам.

Наивно предполагать, что россияне в Таджикистане просят танки, а свои Т-90 держали до тех пор, пока в Украину придут Leopard и Challenger. Думаю, что это рассчитано на внутреннего потребителя и при этом достаточно наивного,

– подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, в России нет никакого современного оружия. Все, что было, они использовали. И будь оно, они бы не ожидали танков Leopard. Они наступали бы, бросали его в бой.

"Современную технику, которую они могли перебросить на фронт, для того чтобы уничтожить украинцев, мы уже опробовали все. Половина из того, что у них было лучшего, сгорело в "условной" Буче, или по дороге от Сум до Киева" , – считает Савченко.

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Устаревшие наработки

Эксглава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что направил на Донбасс 4 российских боевых новейших роботов "Маркер", которые, якобы, могут поражать, в частности, танки Leopard, Abrams.

Генерал-майор ВСУ отметил, что, возможно, у россиян есть какие-нибудь наработки. Но они не революционные и устарели – с XX века. Тем более что эти 4 роботы ситуацию не изменят.

"В этой войне используется оружие XXI века", – подчеркнул Сергей Савченко.

Основные преимущества танков Leopard / инфографика 24 канала

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