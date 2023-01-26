Военный эксперт сказал, какие версии танков Abrams и Leopard 2 и чем они отличаются

Европейские страны одна за другой передают нам танки Leopard 2. Однако существуют разные их модификации: Leopard 2А4, Leopard 2А5, Leopard 2А6, Leopard 2А7 и даже шведская и польская версии.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, различия между танками разной модификации очень велики и их нужно учитывать.

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Он рассказал о каждой из модификаций танков:

Leopard 2А4 – его серийное производство началось в 1985 году. У них уже есть, в частности, тепловизоры, цифровая система управления огнем. Этот танк соответствует уровню западных танков 90-х годов. А что касается российских танков, то Leopard 2А4 соответствует уровню их танков конца 2010-х по некоторым элементам. Весит 55 тонн, длина пушки – 44 калибра. Такая же пушка устанавливается и у M1 Abrams. Там ее лицензионная копия;

Leopard 2А5 – имеет усиленное бронирование, отличается характерной клиновидной башней и весит примерно 62,5 тонны. На нем установлена командирская панорама и заменены гидравлические приборы электрическими, чтобы повысить его пожаробезопасность;

Leopard 2А6 – лучшая версия этих танков. На ней установлена пушка длиной 55 калибров. Она имеет значительно лучшую дальность пробития и точность. Сейчас это "золотой стандарт" немецких танков. Это один из лучших танков, который могла передать нам Германия и другие страны;

Leopard 2А7 – эта версия более цифровая. Их очень мало, и потому рассчитывать на такие танки нам достаточно тяжело;

Швеция также имеет свою версию – Stridsvagn 122. Она приближена к Leopard 2А5, но имеет свое отличие. Поляки будут нам передавать, скорее всего, Leopard 2А4, но нужно учитывать, что у них есть своя версия – Leopard 2PL.

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Танки Abrams имеют почти 20 модификаций

По словам военного эксперта, в модификациях танков Leopard еще просто разобраться. Ведь танк M1 Abrams имеет около 20 модификаций. Американские танки отличаются наличием, в частности, дополнительных тепловизоров, цифровых систем, прицельных приборов, уровней бронирования.

"Украине же, скорее всего, передадут версию, которая была на вооружении корпуса морской пехоты США. Они их сняли с вооружения, и именно эти танки поставляются в Польшу. Это версия – M1A1FEP. Она имеет все необходимые тепловизоры, усиленное бронирование, а также все прицельные станции прошли модернизацию", – подчеркнул Олег Катков.

Основные преимущества танков Leopard / инфографика 24 канала

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