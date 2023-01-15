Они там больше не нужны: немецкий депутат призвал выкупить у Катара зенитки Gepard

Немецкий депутат призвал выкупить у Катара зенитные танки Gepard. Мол, там они больше не нужны.

Эти танки особенно хорошо справляются в борьбе с беспилотниками, запускаемыми российскими оккупантами. Еще одна поставка Gepard существенно усилила бы украинскую ПВО.

Интересно Украина получит от США ракеты Zuni: как ВСУ смогут применить их против оккупантов

Немецкий депутат предлагает выкупить у Катара Gepard

Депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер призвал выкупить у Катара зенитные танки Gepard. Возможно, он согласится на продажу по окончании Чемпионата мира по футболу.

Зенитки Gepard сейчас там больше не нужны. Они находятся в рабочем состоянии, поэтому я думаю, что было бы неплохо их выкупить. Мы должны сделать все, что может помочь победе Украины,

– подчеркнул Кизеветтер.

По его словам, несмотря на передачу Украине зенитных танков Gepard по-прежнему есть проблема обеспечения их боеприпасами. Это пока блокирует Швейцария из-за приверженности политике нейтралитета.

Что нужно знать о немецких Gepard

По состоянию на начало зимы 2022 года Германия передала Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard.

Gepard – это зенитная самоходная установка, предназначенная для непосредственного прикрытия сухопутных войск и защиты важной инфраструктуры. Она способна поражать цели, летящие со скоростью до 350 – 400 метров в секунду:

на расстоянии от 100 метров до 4 километров,

на высоте до 3 километров,

Gepard имеет автоматизированную систему управления огнем. Во время стрельбы эти зенитки учитывают:

атмосферное давление,

температуру и влажность воздуха,

скорость и направление ветра.

Все это позволяет экономить время наводчика.

Немецкие СМИ 5 января сообщили, что Берлин планирует предоставить украинским войскам больше зенитных танков Gepard. Соглашения о передаче пока не достигнуты, но есть уверенность, что в ближайшие месяцы Украина сможет их получить.

В настоящее время Германия якобы ведет переговоры с двумя государствами, также имеющими на вооружении зенитные танки Gepard и нужные для них 35-миллиметровые боеприпасы.