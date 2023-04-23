67-летний Эрхард Бюллер, четырехзвездный генерал НАТО в отставке, выступает за предоставление оружия для Украины. Он обвиняет Германию в том, что она поздно решилась предоставить ВСУ бронетехнику, боевые танки и бронетранспортеры.

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Генерал призывает к скорейшим поставкам оружия Украине и предоставлению F-16

Бюлер призывает Германию и Запад к более быстрой военной помощи Украине. Он подчеркнул, что украинским военным нужно "больше боеприпасов для ПВО, а также боевая авиация".

При этом генерал заметил, что подразумевает не немецкие самолеты, а "американские F-16". Он объяснил, что в мире множество этих самолетов. И на рынке запчастей к ним достаточно.

Речь идет о том, чтобы дать украинцам возможность в долгосрочной перспективе самим обеспечить безопасность своей страны.

– сказал Бюллер.

Почему Украине нужны именно истребители F-16