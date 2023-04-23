67-річний Ерхард Бюлер, чотиризірковий генерал НАТО у відставці, виступає за надання зброї для України. Він звинувачує Німеччину в тому, що вона дуже пізно наважилась надати ЗСУ бронетехніку, бойові танки та бронетранспортери.

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Генерал закликає до швидшого постачання зброї Україні та надання F-16

Бюлер закликає Німеччину та Захід до значно швидшої військової допомоги Україні. Він наголосив, що українським військовим потрібно "більше боєприпасів для ППО, а також бойова авіація".

При цьому генерал зауважив, що має на увазі не німецькі літаки, а "американські F-16". Він пояснив, що у світі величезна кількість цих літаків. І на ринку запчастин до них достатньо.

Йдеться про те, щоб дати українцям можливість у довгостроковій перспективі самим забезпечити безпеку своєї країни,

– сказав Бюлер.

Чому Україні потрібні саме винищувачі F-16