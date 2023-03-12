Их сразу можно бросать в бой, – эксперт по международной безопасности о передаче Украине МиГ-29

Словакия и Польша должны передать Украине самолеты МиГ-29, переоборудованные под натовские ракеты и бомбы. Они станут платформой, с которой можно будет запускать это оружие.

Об этом 24 Канала рассказал эксперт по международной безопасности фонда Деминициативы им. Илья Кучерива Тарас Жовтенко. Он сообщил, что Словакия нам должна передать 10 самолетов МиГ-29. Количество, которое должно предоставить Польша, пока неизвестно.

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Западное мировоззрение ведения войны

По его словам, Польша ожидает получения от США сверхсовременных самолетов 5-го поколения F-35. Когда они их получат, тогда у них освободятся те МиГ-29, которые у них есть, чтобы передать Украине.

Словацкие и польские самолеты прошли максимально глубокую модернизацию при использовании оружия НАТО. В западном мировоззрении ведения войны ни один танк, самолет и т.п. не рассматривается самодостаточно. Она точно должна быть вписана в единую органическую систему вооружений, которой пользуются все войска,

– объяснил эксперт.

Жовтенко отметил, что советского производства МиГ-29 словаками и поляками были максимально доведены до того состояния, когда могли бы быть интегрированы с современными системами, стоящими на вооружении в странах НАТО. Их сразу можно бросать в бой.

"Боевой самолет должен "общаться" с системами ПВО, с наземными, артиллерийскими подразделениями, радарными станциями и т.д. А также использовать максимально технологическое ракетное вооружение – ракеты класса "воздух – воздух" и "воздух – земля", – считает он.

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Сможем максимально отогнать авиацию врага

По его словам, ракеты класса "воздух – воздух" могут сбивать и крылатую ракету, и вражеский самолет.

Также развертывание комплексов Patriot, имеющих радиус действия 150 километров, позволит поставить российскую тактическую авиацию, не говоря уже о фронтовой, в очень неудобное положение. Ведь средств эффективной борьбы против перехватчика Patriot у российских комплексов не очень много,

– подчеркнул аналитик.

Он добавил, что Patriot еще и способен сбивать баллистические цели и теоретически может сбивать даже гиперзвуковые ракеты. На практике это не проверено, но очевидно, что производителю Patriot интересно посмотреть, как это сработает на практике.

"Использование Patriot позволит в частности максимально дальше отогнать российскую авиацию от наших позиций", – уверен Тарас Жовтяк.

Что известно о передаче Украине модернизированных истребителей МиГ-29