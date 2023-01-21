Польша до конца марта передаст Украине важную для фронта помощь: какую именно

Украина продолжает получать военную помощь от международных партнёров. В Польше отметили, что до конца марта нам передадут важное для фронта оснащение.

Об этом заявил вице-премьер-министр Польши Матиуш Блащак на встрече в формате "Рамштайн". Рассказываем, что Украина должна получить от нашего партнера до конца марта 2023 года.

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Польша передаст Украине танки

В рамках нового пакета поддержки для Украины я представил нашу польскую поддержку, что мы сможем как оснастить, так и научить украинских солдат до конца марта на уровне бригады. Оборудование будет использовано. Это будут боевые машины пехоты и танки Т-72,

– сказал вице-премьер Мариуш Блащак в "Рамштайне".

Он также отметил, что предоставление помощи Украине станет возможным, ведь Польша получила корейские танки К-2, а также гаубицы К-9. Кроме того, страну-соседку обеспечат РСЗО HIMARS, а также американскими танками Abrams. Это, собственно, и позволит обеспечить наше войско необходимым.

Подоляк призвал предоставить танки

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Украина ценит тот факт, что международные партнеры изменили позицию по поводу войны, которую начала Россия. В то же время он отметил, что сейчас необходимо сделать все для того, чтобы мы максимально быстро одержали победу.

Каждый день промедления – это конкретная жизнь. И мы не можем терять эти жизни, потому что нет сегодня танков, значит, погибнет ряд наших людей. А это потери для их семей. Надо, чтобы это наши партнеры тоже понимали,

– подчеркнул Подоляк.