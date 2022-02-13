Предполагаемое вторжение в Украину: назван рецепт противодействия России

США не могут действовать на опережение, поскольку пока неизвестно, приняла ли Россия окончательное решение о вторжении в Украину. Однако рецепт противодействия Кремлю все же есть.

О том, как США должны действовать, чтобы остановить возможную агрессию России по отношению к Украине – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал аналитик Internews Украина, эксперт-американист Владислав Фарапонов.

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Что мешает США действовать на опережение

По словам эксперта, сейчас никто не знает точно, будет ли полномасштабное вторжение.

Проблема здесь кроется в невозможности на 100% подтвердить, будет ли агрессия или, все же, нет… В конце концов, предполагаю, что некоторые санкции уже готовятся к введению. Просто эта информация пока не является публичной,

– отметил Фарапонов.

Владислав Фарапонов / Фото предоставлено сайту 24 канала

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Рецепт противодействия России

По мнению специалиста, Белый дом должен продумать персональные ограничения по окружению президента России Владимира Путина.

Думаю, американской администрации следует одновременно с началом работы над отключением России от SWIFT, начать работать над ужесточением уже существующих санкций. Также стоит подумать над введением персональных ограничений против оцепления Путина,

– объяснил Владислав Фарапонов.

Эксперт уверен, что США должны ввести санкции по оцеплению Путина / Фото Getty Images

Он отметил, что соответствующие законопроекты уже наработаны, однако остается удостовериться, что США готовы "воплотить прописанные действия в реальность".

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!