Про те, як США мають діяти, щоб зупинити можливу агресію Росії щодо України – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів аналітик Internews Україна, експерт-американіст Владислав Фарапонов.
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За словами експерта, нині ніхто не знає точно, чи буде повномасштабне вторгнення.
Проблема тут криється в неможливості на 100% підтвердити те, чи буде агресія чи, все ж таки, ні… Зрештою, припускаю, що деякі санкції вже готують до запровадження. Просто ця інформація наразі не є публічною,
– зазначив Фарапонов.
Владислав Фарапонов / Фото надано сайту 24 каналу
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Рецепт протидії Росії
На думку фахівця, Білий дім має продумати персональні обмеження щодо оточення президента Росії Володимира Путіна.
Гадаю, американській адміністрації слід одночасно із початком роботи над відімкненням Росії від SWIFT, почати працювати над посиленням уже існуючих санкцій. Також варто подумати над запровадженням персональних обмежень проти оточення Путіна,
– пояснив Владислав Фарапонов.
Експерт впевнений, що США мають запровадити санкції щодо оточення Путіна / Фото Getty Images
Він зазначив, що відповідні законопроєкти вже напрацьовані, однак залишається впевнитися, що США готові "втілити прописані там дії у реальність".
Останні новини про санкції щодо Росії:
- Напередодні глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтвердив, що пакет важких для Росії санкцій вже готовий.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також заявив, що "нові санкції – бомба не атомна, але потужна". Водночас він уточнив, що відключення Росії від SWIFT у новому пакеті немає.
- За словами глави МЗС, нині Україна перебуває у найсильнішій з 2014 економічній, дипломатичній і військовій позиції.
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