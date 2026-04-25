Предположительно, были пуски ракет с Ту-95МС, - Воздушные силы

Украина снова под прицелом стратегической авиации россиян. В ночь на 25 апреля произошли вероятные пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95МС.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Там просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следить за сообщениями.

Что известно об угрозе российского удара?

О возможных пусках стало известно 25 апреля около 2:39.

Предположительно осуществлены пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря,

– говорится в сообщении.

Если пуски были реальными, а не имитационными, крылатые ракеты могут появиться в воздушном пространстве Украины около четырех часов.

Обратите внимание! Бомбардировщики Ту-95 являются носителями крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Именно их россияне чаще используют во время массированных ракетных ударов по Украине.

Каковы планы России?

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предупреждал, что Россия готовится массированно атаковать Украину семь раз в месяц. Речь шла о запуске не менее 400 БпЛА в сочетании с не менее 20 ракетами.

По словам Сибиги, нашим защитникам удается сбивать до 90% воздушных целей. При этом, как объяснил Владимир Зеленский, Украина все еще сталкивается с дефицитом средств ПВО, потому работает над развитием собственной системы.