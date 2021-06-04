Не убедил в честности: председатель комитета Рады вылетел из конкурса на руководителя САП

Председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин покинул конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Все потому, что он не прошел по критерию честности.

"За" честность Костина не проголосовал ни один из международных членов комиссии, а также Роман Куйбида и Вячеслав Навроцкий. Об этом заявил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Участие международных экспертов работает. "За" честность Костина голосовали 5 членов комиссии, делегированные Радой – Гуджал, Соболь, Романюк, Коваль, Бусол. Они просто неприлично "протягивали" его,

– рассказал Шабунин.

Как члены комиссии "протягивали" Костина

Андрей Гуджал: "По поводу посещения человеком (Костиным – 24 канал) Крыма и пребывания на службе (после оккупации – 24 канал), я абсолютно ничего проблемного в этом не вижу".

Елена Бусол: "Что касается, например, кумовства, то посмотрим как юристы на эти обвинения, выдвигаемые некоторыми в отношении кандидата и его честности. Нарушал ли он закон? Кумовство у нас в законодательстве не закреплено прямо".

Кроме того, остальные члены комиссии нахваливали Костина называя его "опытным и профессиональным".

Отметим, ранее комиссия не одобрила кандидатуру Максима Грищука, который сейчас временно исполняет обязанности главы САП.