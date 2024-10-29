"Искренне раскаялся": глава Печерского ТЦК, который списывал с учета офицеров, избежит наказания

На недавнем судебном заседании чиновник Печерского территориального центра комплектования (ТЦК) и совместного предприятия (СП) в Киеве признал, что неправомерно снял с воинского учета 19 офицеров запаса. Несмотря на это признание, суд решил закрыть производство против него, ссылаясь на истечение сроков давности.

Об этом сообщает Слидтво.Инфо со ссылкой на постановление Печерского районного суда Киева.

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В судебном решении говорится, что в период с марта по сентябрь 2022 года начальник отдела по работе с офицерами запаса и личным составом не обеспечил ведение точного учета и заполнения необходимой документации для постановки на воинский учет офицеров запаса. Это привело к безосновательному снятию 19 офицеров запаса с воинского учета по состоянию здоровья.

Расследователи пишут, что речь идет о Сергее Калугине, который сейчас занимает должность начальника Печерского ТЦК.

Какую ответственность должен был бы понести Калугин

За такие действия должностного лица предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях – небрежное отношение к военной службе.

В документе также отметили, что в суде работник военкомата полностью признал вину и "искренне раскаялся". Суд также считает его вину доказанной полностью.

В то же время административное взыскание может быть наложено не позднее чем через 3 месяца со дня совершения правонарушения, а в случае длящегося правонарушения - через три месяца со дня его обнаружения.

Поэтому "учитывая, что срок наложения административного взыскания истек", суд решил, что производство по делу подлежит закрытию.