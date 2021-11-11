Председатель поселкового совета организовал тысячи долларов взятки для чиновника Минобороны

Голове Гостомельского поселкового совета сообщили о подозрении в организации получения взятки. Теперь ему грозит до 10 лет заключения.

Детали дела

По данным следствия, поселковый голова организовал схему получения взятки для чиновника Центрального территориального управления капитального строительства Министерства обороны. Речь идет о 20 тысячах долларов за подписание договоров о строительстве.

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Договор касался жилищного строительства на земельных участках, расположенных в поселке Гостомель. Они находятся в ведении Минобороны, в частности на территории военного городка,

– рассказали в прокуратуре.

Чиновника Минобороны и посредника задержали 14 сентября 2021 года. Это произошло после получения взятки. Уже после этого правоохранители установили организатора преступления – председателя поселкового совета.

Поселковому голове объявили подозрение

11 ноября местному чиновнику объявили сообщение о подозрении. Теперь ему грозит:

лишение свободы на срок от 5 до 10 лет,

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет;

конфискация имущества.

Сейчас идет следствие.