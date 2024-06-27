Председателю Мукачевского райсовета Ланю и соратнику Балоги избрали меры пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения председателю одного из райсоветов на Закарпатье и бывшему начальнику земельного отдела Мукачевского городского совета.

Дело касается продажи земли за бесценок на Закарпатье. Задержанных подозревают в коррупционной схеме продажи земли, пишет 24 Канал.

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Какую меру пресечения избрали председателю Мукачевского райсовета

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 27 июня 2024 года применил меру пресечения к председателю одного из районных советов на Закарпатье. В частности, пребывания под стражей с альтернативой внесения 30 миллионов гривен залога.

Речь идет о председателе Мукачевского районного совета Михаила Ланьо.

Если он внесет залог и выйдет на свободу, то будет иметь обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурора и суда;

не покидать пределы Мукачево без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детектива, прокурора и суд об изменении места своего проживания и места работы;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;

сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт / паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Какую "меру пресечения" избрали экс-начальнику земельного отдела

Судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения бывшему начальнику земельного отдела Мукачевского городского совета – содержание под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 5 миллионов гривен. Если залог внесут, то подозреваемый должен:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не покидать пределы Мукачево без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детектива, прокурора и суд об изменении места своего проживания и места работы;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;

сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт / паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Кстати, перед этим мэру Мукачево Андрею Балоге 26 июня также избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести 30 миллионов гривен залога.

Уже 27 июня Виталий Глагола написал, что Андрей Балога вышел на свободу, оплатив залог.

Коротко о деле