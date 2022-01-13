Председательство Польши в ОБСЕ: новый глава первый визит в должности совершит на Донбасс

Глава МИД Польши Збигнев Рау намерен посетить Украину, в частности Донбасс. Это будет его первая поездка в должности главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщил сам политик во время пресс-конференции по случаю начала его председательства в ОБСЕ.

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Я собираюсь совершить первый визит как председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украину, безусловно, я отправлюсь и в восточную часть страны для того, чтобы выяснить на месте, какая там ситуация,

– сказал Збигнев Рау.

Политик отметил, что приоритетный вопрос – это состояние мирных жителей в районах вооруженных конфликтов.

"Это будет очень важная часть моего внимания во время визита в Украину, – добавил глава МИД Польши.

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Главной целью официальной Варшавы станет деятельность, направленная на урегулирование региональных и замороженных конфликтов при поддержке структур Организации.

Польша также намерена действовать как честный посредник и медиатор между всеми заинтересованными сторонами. Ведь ОБСЕ работает на основе консенсуса государств-участников.

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Польша с 1 января начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Страна будет возглавлять ОБСЕ в течение всего 2022 года.