Представитель НАТО прибыл в Киев в День защитников и сделал заявление о поддержке

В Украине 1 октября отмечают День защитников и защитниц. Именно в этот день в Киев прибыл представитель НАТО.

Представитель НАТО в Украине Патрик Тернер прибыл с визитом. Он также сделал заявление о поддержке нашего государства.

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Поддержка продолжится

Тернер прибыл в Украину по случаю Дня защитников и защитниц. По его словам, НАТО в дальнейшем будет оказывать мощную поддержку Украине на пути к членству в Альянсе.

Он также сказал, что именно в этот день наше государство чтит память всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу своей страны, и кто продолжает бороться за ее будущее как суверенного и независимого государства.

Мы и в дальнейшем будем оказывать мощную поддержку Украине в ее борьбе и на ее необратимом пути к членству в НАТО,

– подчеркнул Тернер.

В День защитников и защитниц, 1 октября, в 09:00 состоялась всеукраинская минута молчания в память о погибших Героях. В этот день и в этот момент вся страна на мгновение остановилась, чтобы почтить память тех, кто вернулся с войны на щите.