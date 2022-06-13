Представитель Путина все время на оккупированных территориях: контролирует шантаж местных, – МВД

Российские захватчики на временно оккупированных территориях пытаются внедрять свои порядки. Большинство украинцев не хотят им подчиняться, а поэтому россияне начинают их шантажировать.

О ситуации на временно подконтрольных России территориях, в частности, в Херсоне, в эфире общенационального марафона новостей рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он отметил, что сейчас украинцы живут в очень сложных условиях.

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Россияне шантажируют людей на оккупированных территориях, чтобы побыстрее их аннексировать

Русские стараются как можно скорее создавать в занятых городах и селах свои "администрации" и переводить всю деятельность этих территорий под российские шаблоны.

По мнению Денисенко, захватчики получили четкие указания из Кремля, чтобы максимально быстро организовывать и проводить референдумы и двигаться к аннексии. Он отметил, что чтобы контролировать этот процесс, на временно оккупированных территориях постоянно находится заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко.

Говорить о том, что люди готовы идти на референдумы, мы не можем, но они начинают заставлять людей переоформлять паспорта, переводить бизнесы на российское законодательство.

– рассказал советник главы МВД.

Денисенко считает, что захватчики будут продолжать "прессовать" людей. Если в первый день паспортизации в Херсоне, кафиров удалось найти 23 человека, которые сами согласились получить российские документы, то в дальнейшем они будут принуждать местных. Мол, хотите пенсию или зарплату – получайте паспорт.

"То есть они будут ставить условия, при которых человек будет вынужден идти на это", – подытожил Вадим Денисенко.

Коротко о паспортизации в Херсоне

25 мая Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощенную выдачу российских паспортов жителям временно оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

Через несколько недель захватчики анонсировали начало паспортизации. Они даже сняли очередное пропагандистское видео, в котором херсонцы якобы стоят в очередях за красными книжечками государства-агрессорки. Оно, конечно же, оказалось фейком – на самом деле россияне снимали людей, стоявших в очереди за гумнопомощью.

Кафиры начали раздавать паспорта 11 июня. Однако большого спроса на них не было. За документами пришли 23 человека.

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что такая реакция местных на паспортизацию еще раз доказала, что "реинкарнация Российской империи невозможна, история не повторится".

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