Представитель Путина все время на оккупированных территориях: контролирует шантаж местных, – МВД
Российские захватчики на временно оккупированных территориях пытаются внедрять свои порядки. Большинство украинцев не хотят им подчиняться, а поэтому россияне начинают их шантажировать.
О ситуации на временно подконтрольных России территориях, в частности, в Херсоне, в эфире общенационального марафона новостей рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он отметил, что сейчас украинцы живут в очень сложных условиях.
Обратите внимание Артистов больше, чем зрителей: херсонцы проигнорировали "день России", организованный оккупантами
Россияне шантажируют людей на оккупированных территориях, чтобы побыстрее их аннексировать
Русские стараются как можно скорее создавать в занятых городах и селах свои "администрации" и переводить всю деятельность этих территорий под российские шаблоны.
По мнению Денисенко, захватчики получили четкие указания из Кремля, чтобы максимально быстро организовывать и проводить референдумы и двигаться к аннексии. Он отметил, что чтобы контролировать этот процесс, на временно оккупированных территориях постоянно находится заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко.
Говорить о том, что люди готовы идти на референдумы, мы не можем, но они начинают заставлять людей переоформлять паспорта, переводить бизнесы на российское законодательство.
– рассказал советник главы МВД.
Денисенко считает, что захватчики будут продолжать "прессовать" людей. Если в первый день паспортизации в Херсоне, кафиров удалось найти 23 человека, которые сами согласились получить российские документы, то в дальнейшем они будут принуждать местных. Мол, хотите пенсию или зарплату – получайте паспорт.
"То есть они будут ставить условия, при которых человек будет вынужден идти на это", – подытожил Вадим Денисенко.
Коротко о паспортизации в Херсоне
- 25 мая Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощенную выдачу российских паспортов жителям временно оккупированных Запорожской и Херсонской областей.
- Через несколько недель захватчики анонсировали начало паспортизации. Они даже сняли очередное пропагандистское видео, в котором херсонцы якобы стоят в очередях за красными книжечками государства-агрессорки. Оно, конечно же, оказалось фейком – на самом деле россияне снимали людей, стоявших в очереди за гумнопомощью.
- Кафиры начали раздавать паспорта 11 июня. Однако большого спроса на них не было. За документами пришли 23 человека.
- Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что такая реакция местных на паспортизацию еще раз доказала, что "реинкарнация Российской империи невозможна, история не повторится".
Интересно – партизаны расклеивают во временно оккупированном Мелитополе проукраинские открытки: смотрите видео