Силы обороны эффективно ведут боевые действия на разных отрезках фронта, пополняя обменный фонд пленными русскими. Так, на днях украинские бойцы на Покровском направлении взяли в плен представителя народа кетов – одного из наименее многочисленных коренных этносов Севера России.

Об этом рассказали в батальоне "Свобода" бригады Национальной гвардии "Рубеж", передает 24 Канал.

Читайте также Репрессии против украинцев на Херсонщине: оккупанты якобы раскрыли сотни "террористических преступлений"

Что известно о российском пленном?

По словам 50-летнего пленного по имени Александр, его вместе с напарником задержали украинские военные, когда те двигались через один из поселков.

Мужчина рассказал, что он родом из поселения Келлог в Красноярском крае, которое расположено более чем в трех тысячах километров от украинской границы. В армию он, по собственному признанию, попал "из-за пьянки и тюрьмы".



Удаленность города Келлог от Украины / Скриншот

Во время разговора украинские военные расспросили мужчину о его происхождении. Он объяснил, что кеты – это малочисленный народ Севера, и что их осталось меньше тысячи человек. Сам Александр детей не имеет.

В то же время пленный кет поделился историей своей семьи. Так, его сестра, которая сейчас проживает в Тувинской Республике, детство провела в детском доме. Ведь отец расправился со своей женой.

К слову, по данным российской переписи населения 2021 года, представителей этого народа насчитывается около 1088 человек.

Пленный рассказал, что не владеет родным языком, хоть слышал его раньше, и почти не знает культуры своего народа, ведь большинство традиций утрачено. Сейчас, по словам Александра, не сохранились песни кэтов, их обычаи, рядовые представители почти не интересуются собственной историей.

По его словам, кеты преимущественно занимаются охотой и рыболовством. Также он отметил, что во время войны против Украины не встречал других представителей своего этноса.

Однако Александр утверждает, что многие якуты и тувинцы воюют на войне против Украины.

Кто такие кеты?

Исследователи считают, что предки кетов проживали на территории Южной Сибири и имели родство с американскими индейцами. Ранее этот народ имел собственную мифологию с небесным божеством Эсь, но после русского завоевания принял православие.

Кетский язык является последним живым языком енисейской семьи, остальные исчезли еще в XVIII–XIX веках. Когда-то кеты пользовались алфавитом на латинской основе.

Сегодня кеты проживают преимущественно в сельской местности Красноярского края. По переписи населения Украины 2001 года, 37 представителей этого народа проживали и на территории Украины.

Что известно о других пленных оккупантов?