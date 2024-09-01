Кислица сделал интересный намек: почему Лавров может оказаться в зоне риска

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица вечером 31 августа написал неоднозначный твит о главе МИД России Сергее Лаврове, где намекнул на его возможную смерть. Кислица имеет дипломатические связи, поэтому воспринимать его сообщение как завуалированное не стоит.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что исключать вариант смерти из-за болезни или старости нельзя. Кроме того, Лавров из-за преданности Владимиру Путину может оказаться в рискованной ситуации.

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Почему Лавров может оказаться в зоне риска

Политолог объяснил, что все представители российской политической или экономической элиты – люди не молодые, им всем за 60 или 70. Соответственно, все находятся в таком состоянии, что в любой момент с ними может случиться что угодно. Поэтому нельзя исключать, что сообщение от Кислицы просто завуалированное.

Господин Кислица имеет очень неплохие связи в дипломатических кругах, поэтому это вполне возможная история. Теперь ждем и наблюдаем,

– отметил Рейтерович.

Политолог рассказал, что уже давно ходили слухи о том, что Лавров хотел уйти с должности из-за неудовлетворительного состояния здоровья. Однако Владимир Путин якобы не позволил ему уволиться.

Исключить вариант, что Лаврова может кто убрать тоже нельзя. Вся российская политика сейчас идет по интересному принципу – если возникают сомнения, что ты неэффективно и неактивно выполняешь свои задачи, тебя могут убрать.

В последнее время есть усиление внутренней борьбы в среде российской власти, Лавров владеет определенным объемом информации, которая выходит за пределы широкодоступности.

Может быть такое, что какая-то российская группа интересов, которая есть в российском политикуме, не очень хочет, чтобы Лавров оставался живым,

– отметил Рейтерович.

Еще одним важным моментом является то, что Лавров не принадлежит к конкретной группе, у него все связано только с Путиным. Это может быть причиной, почему он оказывается в зоне риска.

Зная россиян, нельзя исключать любые сценарии относительно возраста, болезни или попытки "очистить" кресло, чтобы потом посадить туда своего человека,

– добавил политолог.