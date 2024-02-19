Представителей УДА Альберта Кручинина и его жену Наталью взорвали в машине недалеко от Одессы

В Украинской добровольческой армии сообщили о покушении на жизнь ее членов – Альберта и Натальи Кручининых. 24 Канал расскажет детали.

Пока деталей относительно подрыва автомобиля супругов Кручининых немного. Альберт и Наталья в больнице, полиция расценивает подрыв как покушение на умышленное убийство.

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Что говорят в УДА о подрыве машины Кручининых

Сегодня вечером возле одного из военных объектов в пригороде Одессы был взорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились наши побратим и посестра – Альберт и Наталья Кручинины. Прямо сейчас за их жизни борются врачи. На месте работает полиция,

– написали в УДА.

В Украинской добровольческой армии назвали подрыв автомобиля террористическим актом. Там считают, что это может быть следствием деятельности российских ДРГ, поэтому объявили вознаграждение за информацию о возможных подрывниках.

"Призываем всех возможных очевидцев преступления, а также лиц, которым известна любая информация о его заказчиках и исполнителях, связаться с командованием УДА. Гарантируем анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать ДРГ", – написали там.

Сергей Стерненко также выразил готовность присоединиться к сбору информации о возможных преступниках.

Я знаю Наталью и Альберта с 2014 года, они очень много сделали как для Одессы, так и для украинской армии. Готов предоставить от себя еще 10 000 долларов за информацию,

– написал он.

Детали о подрыве от полиции

Правоохранители отметили, что это произошло в селе Гвардейское. Пострадавшие в больнице с многочисленными травмами.

Взорванная машина Кручининых / Фото ГУ НП в Одесской области

В Единый реестр досудебных расследований уже внесли сведения. Речь идет о покушении на умышленное убийство двух человек, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Злоумышленники могут получить от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.