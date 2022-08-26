Представители Финляндии и Швеции впервые присоединятся к заседанию НАТО

В заседании НАТО 16-18 сентября впервые примут участие представители Финляндии и Швеции. Они присоединятся к обсуждению военного комитета.

Конференция состоится в столице Эстонии – Таллинне. На нее прибудут главы генштабов вооруженных сил стран-членов НАТО.

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Они будут обсуждать военно-стратегические события в мире, а также рассмотрят ход выполнения решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде. Речь идет о сдерживании и оборонной позиции Североатлантического союза. Представители стран также проанализируют текущие операции и миссии НАТО в Ираке и Косово.

Швеция и Финляндия в НАТО: главное

С начала полномасштабной войны в Украине Финляндия и Швеция решили избавиться от своей нейтральности и вступить в НАТО. Заявление на поступление они подали 18 мая. 5 июля министры иностранных дел подписали протоколы о членстве в Альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске процесса ратификации членства обеих стран. Он отметил, что этот "исторический шаг" стал ответом на российскую агрессию. Столтенберг подчеркнул, что ратификация должна пройти быстро, то есть говорится не о годах, а месяцах.

Кстати, первым присоединением Финляндии и Швеции к Альянсу ратифицировала Канада. Президент США Джо Байден подписал ратификационные протоколы 9 августа . Он призвал другие государства также сделать это как можно скорее. В общей сложности протоколы ратифицировали 20 стран, то есть осталось еще 10.

Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган неоднократно угрожал заблокировать процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Он обвинял страны в доброжелательном отношении к Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее союзникам, которых Турция считает террористическими организациями.

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