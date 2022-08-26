Конференція відбудеться у столиці Естонії – Таллінні. На неї прибудуть глави генштабів збройних сил країн-членів НАТО.

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Вони обговорюватимуть військово-стратегічні події у світі, а також розглянуть перебіг виконання рішень, ухвалених на саміті НАТО в Мадриді. Мовиться про стримування та оборонну позицію Альянсу. Також представники країн проаналізують поточні операції та місії НАТО в Іраку й Косові.

Швеція та Фінляндія в НАТО: головне

З початку повномасштабної війни в Україні Фінляндія та Швеція вирішили позбавитися своєї нейтральності й вступити в НАТО. Заяву на вступ вони подали 18 травня. 5 липня міністри закордонних справ країн підписали протоколи про членство в Альянсі.

Генсек НАТО Йєнс Столтенберг оголосив про запуск процесу ратифікації членства обох країн. Він зазначив, що цей "історичний крок" став відповіддю на російську агресію. Столтенберг наголосив, що ратифікація має пройти швидко, тобто мовиться не про роки, а місяці.

До речі, першою приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу ратифікувала Канада. Президент США Джо Байден підписав ратифікаційні протоколи 9 серпня. Він закликав інші держави також зробити це якомога швидше. Загалом протоколи ратифікували 20 країн, тобто залишилося ще 10.

Раніше турецький президент Реджеп Ердоган неодноразово погрожував заблокувати процес вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Він звинувачував країни у доброзичливому ставлені до Робітничої партії Курдистану (РПК) та її союзників, яких Туреччина вважає терористичними організаціями.

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